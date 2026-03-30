Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 mar 2026 Actualizado 22:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Fuerza Pública recupera el control territorial en Arenal del Sur tras ataque atribuido al ELN

El secretario de Seguridad Manuel Berrío Scaff confirmó que la acción coordinada entre Policía y Ejército permitió asegurar la cabecera municipal y brindar atención a la civil lesionada por las explosiones

Manuel Berrío, secretario del Interior de Bolívar. // Caracol Radio Cartagena

Manuel Berrío, secretario del Interior de Bolívar. // Caracol Radio Cartagena

Manuel Berrío, secretario del Interior de Bolívar. // Caracol Radio Cartagena
Cartagena

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, informó que la Fuerza Pública recuperó el control territorial en Arenal del Sur, tras una acción violenta atribuida a una facción del ELN que impactó la estación de Policía, afectó viviendas aledañas y dejó una civil lesionada.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Secretaría de Seguridad indicó que la reacción inmediata y coordinada de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea permitió asegurar la cabecera municipal, establecer un dispositivo de control y avanzar en las labores de verificación y búsqueda en el área. La persona lesionada recibió atención y acompañamiento institucional, priorizando la protección de la población civil.

Por instrucción del gobernador Yamil Arana, el Gobierno departamental activó el seguimiento permanente del caso y el acompañamiento al componente operativo, logístico y administrativo requerido para sostener la presencia institucional. Este hecho se asume como un desafío de seguridad que exige respuesta firme y, a la vez, comunicación responsable para evitar amplificar rumores ni contenidos sin verificación.

“Hoy hay control del municipio y presencia total de la Fuerza Pública. Reiteramos el llamado al Gobierno Nacional quien debe volcar su mirada al sur de Bolívar con más capacidades y decisión para proteger a nuestra gente”, indicó Manuel Berrío Scaff, secretario de Seguridad del departamento de Bolívar.

La Gobernación reiteró que no bajará la guardia. La prioridad es proteger a la ciudadanía, sostener el control territorial y desarticular a quienes pretenden sembrar miedo en el sur del departamento.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir