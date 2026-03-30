Fuerza Pública recupera el control territorial en Arenal del Sur tras ataque atribuido al ELN

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, informó que la Fuerza Pública recuperó el control territorial en Arenal del Sur, tras una acción violenta atribuida a una facción del ELN que impactó la estación de Policía, afectó viviendas aledañas y dejó una civil lesionada.

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La Secretaría de Seguridad indicó que la reacción inmediata y coordinada de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea permitió asegurar la cabecera municipal, establecer un dispositivo de control y avanzar en las labores de verificación y búsqueda en el área. La persona lesionada recibió atención y acompañamiento institucional, priorizando la protección de la población civil.

Por instrucción del gobernador Yamil Arana, el Gobierno departamental activó el seguimiento permanente del caso y el acompañamiento al componente operativo, logístico y administrativo requerido para sostener la presencia institucional. Este hecho se asume como un desafío de seguridad que exige respuesta firme y, a la vez, comunicación responsable para evitar amplificar rumores ni contenidos sin verificación.

“Hoy hay control del municipio y presencia total de la Fuerza Pública. Reiteramos el llamado al Gobierno Nacional quien debe volcar su mirada al sur de Bolívar con más capacidades y decisión para proteger a nuestra gente”, indicó Manuel Berrío Scaff, secretario de Seguridad del departamento de Bolívar.

La Gobernación reiteró que no bajará la guardia. La prioridad es proteger a la ciudadanía, sostener el control territorial y desarticular a quienes pretenden sembrar miedo en el sur del departamento.