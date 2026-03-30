Estudiantes pagarán 2.900 pesos en Transcaribe tras oficialización de la tarifa diferencial

En sesión plenaria del pasado sábado, el Concejo Distrital aprobó el Proyecto de Acuerdo 103 de 2026, por medio del cual se efectúa la incorporación de recursos por un valor total de $342.329.625.221 y el traslado presupuestal entre unidades ejecutoras en el presupuesto de rentas, recursos de capital, recursos de Fondos Especiales у Establecimientos Públicos, así como en gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones de 2026, por $42.406.991.507.

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El proyecto, que ya es en Acuerdo Distrital, fue presentado por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de su secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González. Uno de los rubros más importantes que cubrirán estos recursos es el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo - Transcaribe y el subsidio de transporte que el Distrito otorgará a poblaciones vulnerables.

“La tarifa diferencial es un hecho: ¡Compromiso cumplido! Me place informarles que en sesión plenaria del Concejo se aprobó la incorporación de los recursos que irán al Fondo de Pasajes Subsidiados de Transcaribe, y que permitirá la implementación de la 𝗧𝗮𝗿𝗶𝗳𝗮 𝗗𝗶𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 dirigida a estudiantes (básica, media y superior) y adultos mayores con Sisbén A y B”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

El subsidio es del 25% de la tarifa plena que es de 3.900, quedaría entonces en $2.900.

¿Qué sigue ahora?

El alcalde Dumek Turbay informó que ya está listo el proyecto de acuerdo concertado que dará soporte legal y fiscal, y oficializará la estrategia.

Una vez sea presentado y aprobado en el Concejo, se socializará el procedimiento de aplicación al subsidio, los requisitos de inscripción y su posterior convocatoria.

Los recursos de la 𝗧𝗮𝗿𝗶𝗳𝗮 𝗗𝗶𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 Transcaribe para 2027, serán establecidos como rubro en el presupuesto general que será presentado en el segundo semestre del año en curso.

Alivio para el bolsillo y 55 buses nuevos

La buena noticia se suma a los 55 buses nuevos que modernizarán la operación del sistema de TransCaribe y que, la semana pasada, fueron inspeccionados por una comisión distrital enviada por el Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay, a Dandong, China.

La comisión contó con la presencia de la secretaria General del Distrito, María Patricia

Porras, la gerente general del SITM, Ercilia Barrios Flórez, y el director de operaciones del sistema, Álvaro Tamayo, quienes inspeccionaron y revisaron los nuevos buses que se integrarán a la flota de TransCaribe.

Los funcionarios visitaron la planta del fabricante Huanghai Auto, ubicada en la ciudad de Dandong, noreste de China, en la provincia de Liaoning, zona limítrofe con Corea del Norte. Allí, se realizaron las inspecciones y revisiones a los nuevos buses adquiridos por la Alcaldía de Cartagena, por decisión del alcalde Dumek Turbay Paz, para reforzar la flota de TransCaribe Operador, bajo control del Distrito.

Muy pronto, Cartagena recibirá los primeros 44 buses de los 55 que se adquirieron inicialmente: todos los busetones y los padrones, que son los vehículos cuya fase de producción y ensamblaje ya terminó.

Una vez recibidos, serán despachados por vía marítima, y llegarán a Cartagena entre cuarenta y cincuenta dias después, dependiendo de las condiciones climáticas y de marea.