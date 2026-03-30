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30 mar 2026 Actualizado 16:20

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“Era un apasionado de su país”: conmovedor relato de esposa de piloto del avión Hércules accidentado

Diana Patricia Hernández, esposa del piloto Juan Pablo Amador, habló con 6AM W a propósito del accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo el que murieron su esposo y otros 68 militares.

“Era un apasionado de su país”: conmovedor relato de esposa de piloto del avión Hércules accidentado

“Era un apasionado de su país”: conmovedor relato de esposa de piloto del avión Hércules accidentado

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Lina María Vegavegacabravegacabra

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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