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30 mar 2026 Actualizado 12:39

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Cartagena

El repunte de la vivienda en la Zona Norte de Cartagena: un modelo a seguir

Por Carlos Espinosa Osorio

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

La Zona Norte de Cartagena se consolida como uno de los principales motores del desarrollo urbano de la ciudad.

Según cifras de Camacol Bolívar, durante el último año se lanzaron 5.484 viviendas nuevas, de las cuales el 70% se concentraron en esta zona, confirmando su liderazgo en el mercado inmobiliario.

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Además, el 20% de las ventas corresponde a compradores extranjeros y colombianos no residentes, una señal clara de la confianza que genera Cartagena como destino de inversión.

¿Qué explica este crecimiento?

  • Ubicación estratégica y alta conectividad
  • Oferta de vivienda para distintos segmentos
  • Inversión en infraestructura y servicios
  • Articulación entre sector público y privado
  • Generación de empleo y dinamismo económico

Retos para el 2026

El crecimiento debe ir acompañado de planificación y visión de futuro:

  • Ampliar la vivienda asequible
  • Fortalecer infraestructura y movilidad
  • Mantener la confianza inversionista
  • Diversificar la economía local

La Zona Norte representa una gran oportunidad para Cartagena, pero el verdadero desafío será construir no solo viviendas, sino ciudad, con desarrollo sostenible, ordenado e inclusivo.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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