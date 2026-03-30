El Pulso del Fútbol, 30 de marzo de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la derrota de la Selección Colombia en el partido amistoso contra Francia.
¿Sirvieron los amistosos para la selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 30 de marzo de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota de la Selección Colombia ante Francia en el partido amistoso de ayer. César dijo: “No cabe duda que a veces es mejor un baño de humildad a tiempo, ante selecciones mejores que Colombia, sobre todo Francia, que es un muy buen equipo”. Sobre el tema Steven agregó: “Las derrotas cuando son tan contundentes desnudan muchas cosas. Fueron muchos los problemas y a mí eso me deja mucha preocupación”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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