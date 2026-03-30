Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 mar 2026 Actualizado 20:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 30 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la derrota de la Selección Colombia en el partido amistoso contra Francia.

Colombia&#039;s Argentine coach Nestor Lorenzo gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Chile at the Roberto Melendez Metropolitan stadium in Barranquilla, Colombia, on October 15, 2024. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images)

Colombia's Argentine coach Nestor Lorenzo gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Chile at the Roberto Melendez Metropolitan stadium in Barranquilla, Colombia, on October 15, 2024. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) / LUIS ACOSTA

Colombia&#039;s Argentine coach Nestor Lorenzo gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Chile at the Roberto Melendez Metropolitan stadium in Barranquilla, Colombia, on October 15, 2024. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images)
¿Sirvieron los amistosos para la selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 30 de marzo de 2026

¿Sirvieron los amistosos para la selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 30 de marzo de 2026

00:00:0048:20
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota de la Selección Colombia ante Francia en el partido amistoso de ayer. César dijo: “No cabe duda que a veces es mejor un baño de humildad a tiempo, ante selecciones mejores que Colombia, sobre todo Francia, que es un muy buen equipo”. Sobre el tema Steven agregó: “Las derrotas cuando son tan contundentes desnudan muchas cosas. Fueron muchos los problemas y a mí eso me deja mucha preocupación”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir