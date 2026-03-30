¿Sirvieron los amistosos para la selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 30 de marzo de 2026 00:00:00 48:20 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la derrota de la Selección Colombia ante Francia en el partido amistoso de ayer. César dijo: “No cabe duda que a veces es mejor un baño de humildad a tiempo, ante selecciones mejores que Colombia, sobre todo Francia, que es un muy buen equipo”. Sobre el tema Steven agregó: “Las derrotas cuando son tan contundentes desnudan muchas cosas. Fueron muchos los problemas y a mí eso me deja mucha preocupación”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube