Irán acusa a Estados Unidos de estar preparando un despliegue terrestre en su contra

Según informó The Washington Post, Estados Unidos hizo un despliegue de 3.500 marinos adicionales a Medio Oriente tras cumplirse un mes de la guerra.

Este hecho disparó la alerta en Teherán, que decidió responder amenazando con un ataque contra el portaaviones USS Abraham Lincoln si estos entran en su rango de tiro.

El encargado de enviar el mensaje fue jefe de la Marina del Ejército de Irán, Shahram Irani: “En cuanto el grupo aeronaval del USS Abraham Lincoln esté a tiro, vengaremos la sangre de los mártires del buque Dena lanzando diferentes tipos de misiles mar-mar”, dijo en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Por otro lado, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a Washington de estar haciendo uso de la diplomacia como una fachada para ocultar preparativos que tendrían el objetivo de llevar a cabo una intervención terrestre.

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“El enemigo envía abiertamente un mensaje de negociación y, en secreto, planea un ataque terrestre”, denunció.

¿Qué dijo The Washington Post?

El medio aseguró que el Pentágono se estaría preparando para llevar a cabo una incursión terrestre de tropas estadounidenses en Irán que duraría semanas, aclarando que el presidente Donald Trump aún estaría analizando las opciones.

Esta posible operación no sería una “invasión a gran escala”, más bien correspondería a múltiples acciones con una mezcla de fuerzas de la división de Operaciones Especiales y tropas convencionales, indicó el diario con base en fuentes anónimas familiarizadas con los planes, que se han discutido “durante semanas”.

La misión podría exponer a las fuerzas estadounidenses a peligros como drones y misiles iraníes, disparos en el terreno y explosivos improvisados.

Vale la pena agregar que aún no está claro si el mandatario estadounidense aprobaría este plan: “Es el trabajo del Pentágono hacer preparativos para darle al comandante en jefe las máximas opciones. No significa que el presidente haya tomado una decisión”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al Washington Post.