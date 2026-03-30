El Contralmirante Walter Wilches Carvajal asume como el nuevo presidente de Cotecmar

La Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (COTECMAR) realizó la ceremonia de relevo de su Presidencia, en la que el Vicealmirante Luis Fernando Márquez Velosa entregó el cargo al Contralmirante Walter Olmedo Wilches Carvajal, marcando el inicio de una nueva etapa para la Corporación.

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Durante su gestión, desarrollada entre agosto de 2021 y marzo de 2026, el Vicealmirante Márquez lideró el fortalecimiento de las capacidades estratégicas, la sostenibilidad institucional y el posicionamiento de COTECMAR como referente internacional en ciencia, tecnología e innovación.

En este periodo se destacaron importantes proyectos de diseño y construcción naval, entre ellos el Buque de Investigación Científica Marina, los Botes de Operación Fluvial de Bajo Calado comercializados a marinas de la región, la Patrullera de Apoyo Fluvial Liviana, los botes tipo Arcángel, la Patrullera Oceánica Colombiana y el inicio de la construcción de la Plataforma Estratégica de Superficie.

Este último proyecto consolida la independencia tecnológica del país en ingeniería naval y posiciona a Colombia como el tercer país de América Latina con capacidad para construir embarcaciones de este tipo.

El nuevo presidente de COTECMAR, Contralmirante Walter Olmedo Wilches Carvajal, es ingeniero naval egresado de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, magíster en Administración de Negocios de la Universidad del Norte, magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra, y cursó el Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) en INALDE Business School.