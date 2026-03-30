Dos presuntos delincuentes en el cartel de los más buscados por homicidio y tentativa de homicidio

En el marco de un trabajo articulado entre un grupo especial de investigadores judiciales de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, y a través de un programa metodológico, se elaboró un cartel con las imágenes de dos presuntos delincuentes, dedicados a afectar la convivencia y la seguridad ciudadana, quienes son solicitados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en la ciudad de Cartagena.

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Estás personas que componen el cartel de “Los Más Buscados”, cuentan con un amplio prontuario delincuencial, siendo requeridos por las autoridades.

Alias ‘El Mello’ presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y hurto. Se le investiga por su presunta participación en el hurto y homicidio de la señora Esilda del Carmen Reyes Martínez, el pasado 17 de marzo de 2026, en el barrio San Fernando.

Alias ‘Triple 7’ presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, fuga de presos y porte ilegal de armas de fuego. Se le investiga por su presunta participación en un hecho de intolerancia ocurrido el pasado 11 de marzo de 2026, en el que resultó herido el vigilante de una clínica en el barrio La Providencia.

La Policía reiteró que es importante contar con la colaboración de los ciudadanos para dar con la ubicación de estos presuntos delincuentes, para prevenir y evitar que sigan cometiendo homicidios y hurtos, generando afectación a la vida y bienes de las personas.

“Queremos decirle a la opinión pública que ofrecemos confidencialidad y absoluta reserva, a las personas que entreguen información de las personas que aparecen en el cartel”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

Se encuentran habilitados los números celulares 3213946238 y 3213946246. Además, el correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co y la Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional: 311 407 2363, donde todos los cartageneros podrán brindar información que permita identificar y ubicar a estas personas, bajo total reserva y confidencialidad.