Desarticulan presunta organización dedicada a la venta de alucinógenos en Cartagena

En desarrollo de la “Operación Caribe” se asestó un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de siete presuntos expendedores de drogas en el sector Amurallado.

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Labores de seguimientos permitieron a los funcionarios de la seccional de Investigación Criminal, de la Policía Nacional en Cartagena, realizar la captura de siete personas con requerimiento judicial en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

Más de seis meses de investigaciones permitieron establecer que, los capturados utilizaban la fachada de vendedores informales y habitantes de calle para expender las sustancias estupefacientes a turistas nacionales y extranjeros, en este importante sector turístico de la ciudad.

Además, ocultaban los estupefacientes en estatuas, árboles, canecas de basura, cavas de icopor, zapatos y partes íntimas.

Esta banda delincuencial, mensualmente distribuía más de 5 mil dosis de estupefacientes con una renta criminal cercana a los 100 millones de pesos.

La banda era liderada por un sujeto con ocho (8) anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, quién tendría bajo su mando una red de coordinadores, distribuidores y expendedores de estupefacientes (cocaína, marihuana y droga sintética).

En el procedimiento fueron incautadas 57 dosis de marihuana, 19 dosis de base de coca y cinco cartuchos calibre 9 milímetros.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 984 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 481 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que se disputan el tráfico local de estupefacientes. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.