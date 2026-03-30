Conozca los Recreos Culturales de Medellín: espacios para el arte, la convivencia y la inclusión

Colombia

La Alcaldía de Medellín, en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, ha avanzado desde su posesión en una serie de acciones en materia de seguridad y economía para favorecer a la población.

Es así como la misma administración ha seguido la línea de ejecución de unos espacios que buscan, en la ciudad, realzar el arte, la convivencia y la inclusión: los Recreos Culturales.

¿Qué son los Recreos Culturales?

Los Recreos Culturales, según la Alcaldía de Medellín, son espacios diseñados para fortalecer los talentos y las expresiones artísticas de los ciudadanos.

Serán cinco los que se harán en las zonas en donde más se necesitan.

En esa línea, la alcaldía explicó que ya se está avanzando con el primero de los cinco contemplados en el Plan de Desarrollo 2024-2027: el de la comuna 2-Santa Cruz.

Se trata de una infraestructura de más de 2.300 metros cuadrados y es uno de los equipamientos urbanos que se adelanta en el costado oriental de la estación Acevedo del metro.

Este mismo forma parte de Primavera Norte, uno de los espacios públicos más grandes que se construyen en la ciudad y que contempla equipamientos como un nuevo jardín infantil Buen Comienzo y la cancha de Villa Niza, que será renovada, además de zonas verdes, estancias, entre otros

¿Cómo son estos recreos de manera general?

Pues bien, son básicamente espacios con los que se busca recuperar el aspecto público con escenarios vivos para el deporte, la cultura y el bienestar.

Son, además, equipamientos construidos en altura, aprovechando el suelo de manera inteligente y sostenible, evitando la sobrecarga urbana y promoviendo la convivencia.

¿Cómo va el avance de las obras del primer recreo y qué tendrá?

Según la empresa encargada de estos recreos, Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), se reporta un 36 % de avance en la ejecución en este Recreo, el primer espacio de Primavera Norte que será entregado y que está previsto para el segundo semestre de 2026. La inversión de la Administración Distrital en este espacio es superior a los $10.400 millones.

Entre otras cosas, este espacio contará con una serie de aspectos que ayudarán a cumplir su finalidad:

Estudio de grabación

Aulas máster y de aprendizaje

Terrazas habitables

Vestidores y oficinas administrativas

Entre otros espacios en los que los habitantes de la zona podrán acceder a actividades y herramientas para la promoción artística y cultural, lo que también busca fortalecer el talento de niñas, niños y jóvenes.

¿Y los otros recreos?

La Alcaldía de Medellín también explicó que además del Recreo Cultural ubicado en el proyecto Primavera Norte, se construirán otros cuatro de estos equipamientos en Recreo Cultural El Jordán, Recreo Cultural Guayabal, Recreo Cultural Ciudad del Río, Recreo Cultural Castilla, Recreo Cultural Primavera Norte, con una inversión que supera los $162.000 millones.