Caso Zulma Guzmán: Comisión del Reino Unido no visitó la cárcel El Buen Pastor

Justicia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que este lunes 30 de marzo no se realizó la visita de la comisión de expertos del Reino Unido a la cárcel El Buen Pastor, lugar en el que permanecería recluida Zulma Guzmán, tras ser extraditada a Colombia. Esto, por su presunta relación directa con el caso de envenenamiento de las frambuesas con talio.

Además, se conoció que no hay una fecha precisa para la realización de la inspección.

¿Qué ha pasado en este caso?

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que se ha encontrado evidencia toxicológica y forense que relaciona a Guzmán como una presunta asesina serial. El caso se relaciona con su cuñada, identificada como Elvira Restrepo, quien el 25 de enero de 2025 habría sido intoxicada con unos chocolates envenenados con talio.

La mujer fue atendida en la Fundación Santa Fe y, ante la gravedad de la lesión, fue trasladada a Estados Unidos, donde recibe atención especializada.

“El equipo de investigadores ha descubierto que el episodio en el que presuntamente está involucrada la señora Zulma Guzmán, relacionado con las muertes de las dos niñas, no sería un episodio aislado. Tenemos evidencia cierta de otro caso que ocurrió aproximadamente hace un año y que involucra a una familiar de la señora Zulma. Tenemos el mismo método de envenenamiento y el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que muestra un episodio de envenenamiento con unas características muy similares, lo cual nos hace pensar en que podemos estar ante un episodio de asesinato serial”, detalló la fiscal.

Sobre la extradición, la jefe de la Fiscalía dijo que sigue gestionándose.

“La verdad es que la extradición de la señora Zulma viene surtiéndose dentro de los pasos acordados con Gran Bretaña”.