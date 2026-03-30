Clemencia aclara que no tiene deuda con Afinia y pide diálogo para garantizar el servicio de agua

La Alcaldía de Clemencia informa a la opinión pública que el municipio no mantiene deudas directas con la empresa Afinia, y que las obligaciones relacionadas con el consumo de energía del sistema de acueducto corresponden a la empresa Acuacor ESP, actual operadora del servicio en esta localidad.

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El pronunciamiento se realiza ante las preocupaciones generadas por la posible suspensión del suministro de energía al sistema de bombeo del acueducto regional, situación que podría afectar la prestación del servicio de agua potable a miles de habitantes del municipio. Según Afinia, la deuda por consumo de energía supera los 3.900 millones de pesos.

Desde la administración municipal se explicó que, desde el año 2010, la operación del acueducto en Clemencia fue entregada en concesión a la empresa Acuacor ESP, entidad responsable de la prestación del servicio y, por tanto, de los compromisos contractuales relacionados con el suministro de energía eléctrica necesario para su funcionamiento.

En ese sentido, la Alcaldía reiteró que el municipio de Clemencia no registra obligaciones financieras pendientes con Afinia, por lo que hizo un llamado a la claridad administrativa y jurídica sobre las responsabilidades correspondientes.

Llamado al diálogo para proteger el servicio a la comunidad

El alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios Coneo, manifestó que la prioridad de la administración municipal es garantizar la continuidad del servicio de agua potable y evitar cualquier afectación a la comunidad.

“El municipio de Clemencia no tiene deuda con Afinia. La responsabilidad contractual corresponde a la empresa operadora del servicio. Sin embargo, hacemos un llamado respetuoso a la empresa Afinia para que mantengamos un diálogo institucional que permita encontrar soluciones y evitar afectaciones en la prestación del servicio de agua a nuestra población”, expresó el mandatario.

El alcalde reiteró que la administración municipal mantiene su disposición permanente para acompañar las gestiones necesarias que permitan esclarecer las responsabilidades administrativas y financieras, así como avanzar en soluciones que brinden tranquilidad a la ciudadanía.

Prioridad: garantizar el bienestar de los habitantes

La Alcaldía de Clemencia enfatizó que cualquier decisión que afecte el suministro de energía al sistema de bombeo del acueducto tendría repercusiones directas sobre la prestación del servicio de agua potable, un recurso esencial para la salud y el bienestar de la comunidad.

Por ello, el gobierno municipal solicitó que las actuaciones relacionadas con este proceso se desarrollen bajo principios de concertación, responsabilidad institucional y protección del interés general, privilegiando siempre el derecho de la comunidad a recibir servicios públicos esenciales de manera continua y segura.

Finalmente, la administración municipal reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con las entidades competentes y con la empresa Afinia, con el propósito de garantizar la estabilidad del sistema de acueducto y la tranquilidad de los habitantes de Clemencia.

El acueducto regional también presta servicios a Santa Catalina, pero la operación del sistema es independiente.