Cartagena reclama su identidad de Ciudad de Pescadores para incentivar el consumo de pesca artesanal

Bocachica se convirtió este viernes en el escenario de una gran olla comunitaria que busca poner en el centro a los pescadores artesanales, sus saberes y su aporte vital a la identidad del territorio. Bajo el sol del Colegio Asisclo de Ávila Torres, la jornada demostró que la apuesta por definir a Cartagena como una “Ciudad de Pescadores” no es solo un anhelo cultural, sino una necesidad económica urgente: en Colombia, la pesca artesanal es la responsable de poner en la mesa un alto porcentaje de la producción pesquera del país, convirtiendo a estas comunidades en verdaderos artífices de la seguridad alimentaria nacional. El evento se consolidó como el hito central de la campaña “Santo Pescao” durante esta temporada de cuaresma.

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La jornada giró en torno a un sancocho monumental preparado con productos de la pesca artesanal local, que unió a productores y consumidores en un esfuerzo por revertir la tendencia actual en la ciudad del consumo de pesca importada. En un mercado cartagenero donde el consumo masivo se ha volcado hacia importaciones lejanas, la Fundación Eduardoño reafirmó que el propósito de este encuentro es motivar a ciudadanos y empresarios a preferir y promover por su frescura y sabor el consumo de la pesca de sus mares, ciénagas y ríos. La presencia de figuras de la alta cocina, encabezadas por el chef Juan del Mar, quien participó activamente como cocinero y comensal, selló el diálogo entre la sofisticación gastronómica y la pureza de la pesca artesanal responsable en las aguas de la zona insular

Alrededor de las ollas, quedó claro que Cartagena solo podrá ser una potencia turística si primero reconoce y fortalece el valor social y económico de quienes lanzan los anzuelos y las mayas cada madrugada.

“Hoy Bocachica nos recuerda que Cartagena no es solo una postal de murallas; es, ante todo, una comunidad que vive por y para su mar. En este 30º aniversario de la Fundación Eduardoño, nuestra meta es que el conocimiento ancestral de los pescadores no se pierda, sino que se sistematice para que el pescador artesanal sea reconocido como el socio estratégico que provee la mayoría de la proteína marina que consumimos. Estamos cocinando justicia social y desarrollo sostenible en un mismo plato”, afirmó Eduardo Diaz Uribe de la Fundación Eduardoño.

La integración de la comunidad en este proceso ha sido fundamental para validar que el turismo de origen es la ruta hacia la prosperidad. Los líderes locales resaltaron que ver a chefs de renombre y tomadores de decisión compartiendo el sancocho en el mismo colegio donde se educan sus hijos, dignifica un oficio que por décadas se ha venido haciendo invisible frente a las grandes cadenas de importación. Esta convergencia entre lo público, lo privado y lo comunitario es lo que permitirá que el consumo de pescado en Cartagena, de propios y visitantes, valore la calidad, sabor y frescura y jalonen desarrollo económico y social de las comunidades pescadoras.

“Hemos venido trabajando con las organizaciones del territorio teniendo presente que para tener una sociedad más justa y más humana, tenemos que pensar en el bien común, la vida digna y un ambiente sano. “Santo Pescao” ha sido el espacio donde une a las organizaciones de pescadores artesanales con los restaurantes directamente", concluyó Beatriz Salas, directora ejecutiva de la Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique Ciudad Costera.

Al finalizar la tarde, con el regreso de las embarcaciones hacia Manga, el evento dejó un mensaje claro: la grandeza de Cartagena reside en su gente de mar. La campaña “Santo Pescao” continúa su recorrido, pero el hito de Bocachica queda marcado como el momento en que la “Ciudad de Pescadores” dejó de ser un eslogan para convertirse en una realidad palpable y, sobre todo, humana.