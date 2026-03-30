Cárcel para seis presuntos expendedores de estupefacientes capturados en operativos en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, aportó elementos materiales probatorios que permitieron a jueces de control de garantías imponer medidas de aseguramiento en centros carcelarios a cinco hombres y una mujer, quienes estarían comprometidos en el porte de estupefacientes.

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Uno de los casos involucraría a Ronaldo Javier Polo Torrente, de 28 años, capturado en flagrancia por la Policía Nacional, el pasado 7 de marzo cuando se movilizaba por el barrio El Campestre. En su poder le fueron hallados 132 paquetes de marihuana y 2 armas de fuego con su respectiva munición.

Por otros hechos fueron judicializados Jainer Zúñiga Moreno, José Francisco López Ortega y María de Jesús Ortiz Villar, capturados en desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento cumplida en un inmueble del corregimiento Bayunca. El operativo se realizó el pasado 12 de marzo y durante el mismo se incautaron distintas cantidades de estupefacientes, elementos para dosificar estos últimos y dinero en efectivo.

Finalmente, por hechos ocurridos el pasado 17 de marzo, fueron asegurados Jennry José Angulo Payares, alias El Flaquito, y Andrés Felipe Blanquicet Muñoz, alias El Chaco, capturados durante un allanamiento realizado en el barrio Marlinda, del corregimiento de La Boquilla. En el procedimiento se encontró cocaína y drogas sintéticas, además de elementos para la dosificación de las sustancias ilícitas.

Los procesados fueron imputados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, con delitos como: tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos en su contra.