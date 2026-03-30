Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo mientras repartía panfletos en San Cristóbal

En un operativo interinstitucional desarrollado en el barrio 14 de Diciembre, entrada principal del municipio de San Cristóbal, unidades de la Policía Nacional en coordinación con tropas de Infantería de Marina lograron la captura de un hombre señalado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

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El procedimiento se llevó a cabo cuando los uniformados abordaron a un particular identificado como Jormen Luis Bahoque Mendoza, de 45 años, quien mostró resistencia ante la solicitud de un registro personal voluntario. Sin embargo, tras aplicar el uso adecuado de la fuerza, los policías lograron practicarle la requisa.

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron en su poder una bolsa plástica que contenía 25 cartuchos calibre 5.56 de diferentes lotes, los cuales, debido a su estado, no permitían identificar su serial. Además, le fueron incautadas cinco hojas impresas con alusiones al grupo delincuencial Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), un celular marca Samsung de color plateado y la suma de un millón cincuenta mil pesos ($1.050.000), presuntamente producto de actividades extorsivas.

Según las autoridades, el capturado sería un presunto integrante de la organización criminal Clan del Golfo, y al momento de su aprehensión se encontraba, al parecer, distribuyendo panfletos intimidatorios en la zona.

Tras el hallazgo, los uniformados le informaron sus derechos como persona capturada y fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización por el delito de porte ilegal de armas de fuego y terrorismo.

“Seguimos trabajando de manera articulada con nuestras Fuerzas Militares para contrarrestar cualquier manifestación delictiva que afecte la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en el departamento de Bolívar. Este resultado es una muestra del compromiso permanente por debilitar las economías ilícitas y estructuras criminales”, puntualizó el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda,