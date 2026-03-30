Capturan a alias Pascualito presunto expendedor de droga que operaba cerca de una iglesia en Arjona

Ni el ambiente de recogimiento y fe de la Semana Santa fue suficiente para que alias “Pascualito” dejara sus andanzas. Mientras muchos asistían a misa y reflexión, este sujeto fue sorprendido, según la Policía, presuntamente dedicándose al expendio de droga en los alrededores de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, en el municipio de Arjona, Bolívar.

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El hecho se registró durante labores de vigilancia y control, cuando uniformados observaron al individuo en actitud sospechosa. De inmediato procedieron a realizarle un registro, encontrándole en su poder sustancias estupefacientes listas para su distribución.

De acuerdo con información suministrada por la comunidad, “Pascualito” sería conocido en la zona por, presuntamente, dedicarse a la venta de droga, generando preocupación entre los habitantes del sector, especialmente por la cercanía a un lugar de culto.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, y será un juez de la República quien defina su situación judicial en las próximas horas.

“No bajamos la guardia ni en temporada de Semana Santa. Seguimos actuando con contundencia contra quienes afectan la tranquilidad de nuestras comunidades”, puntualizó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.