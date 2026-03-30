Capturan a alias “El Niche”, presunto extorsionista de la banda multicrimen Salsas Nueva Generación

En desarrollo de acciones focalizadas y contundentes en contra de la extorsión, la Policía Nacional de Colombia en Cartagena desplegó un operativo que dejó la captura de un sujeto, quien, presuntamente, intimidaba y extorsionaba a comerciantes a cambio de no atentar en contra de su integridad y la de sus trabajadores. Las amenazas iniciaron a través de WhatsApp, y posteriormente por medio de un panfleto.

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El operativo fue desplegado por uniformados de la Policía Nacional, en el barrio Torices, allí adelantaron un operativo controlado antiextorsión, logrando la captura de alias ‘El Niche’, de 28 años de edad, presunto extorsionista, quien delinquía en este sector de la ciudad.

Este presunto delincuente se identificaba como integrante del Grupo Delincuencial “Salsas Nueva Generación, exigiendo la suma de $30.000.000 millones de pesos, generando temor y afectando la tranquilidad de la víctima. Al momento de la captura, fue sorprendido recibiendo la suma de $2.000.000 millones de pesos, producto de la extorsión.

Durante el operativo, fue incautada una motocicleta, un equipo celular y dinero en efectivo. Al sujeto le registran antecedentes judiciales por concierto para delinquir agravado, porte ilegal, tentativa de homicidio y tráfico de estupefacientes.

El capturado y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía general de la Nación por el delito de extorsión, a la espera de las audiencias que definan su situación judicial.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión:

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia intensifica su servicio volcado a las calles, más cercano al ciudadano, solicitando la colaboración de la comunidad, ante cualquier hecho de personas sospechosas, denunciando a la línea de emergencia 123, Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363, bajo absoluta reserva y confidencialidad.