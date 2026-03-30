Caen dos presuntos expendedores de droga en Magangué tras operativos de la Policía

En el marco de la estrategia “Semana Santa Segura”, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), logró la captura de dos presuntos expendedores de estupefacientes en el municipio de Magangué, Bolívar, tras la ejecución de tres diligencias de allanamiento y registro en el barrio Maracaná.

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Durante los operativos, las autoridades incautaron 150 gramos de base de coca, 100 gramos de marihuana, dos grameras y varias bolsas plásticas utilizadas para la dosificación de las sustancias, evidenciando una actividad sistemática de distribución al menudeo.

Las investigaciones permitieron establecer un modus operandi basado en el almacenamiento de la droga en viviendas, donde posteriormente era dosificada en pequeñas cantidades para su comercialización en sectores focalizados como los barrios Maracaná, Recreo e Isla de Cuba, mediante empaques individuales listos para la venta.

De acuerdo con información de inteligencia, el suministro de los estupefacientes estaría vinculado a un individuo conocido con el alias “Yayaya”, quien actualmente hace parte de una investigación priorizada por las autoridades, lo que sugiere la posible conexión con redes de microtráfico de mayor alcance en la región.

Asimismo, se conoció que los capturados presentan anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto calificado y lesiones personales.

Los detenidos, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

“El trabajo investigativo y operativo de nuestros uniformados nos permite seguir afectando de manera contundente las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando estos hechos que afectan la tranquilidad de nuestros municipios”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.