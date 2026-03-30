Cae alias Barrabás en Mompox mientras intentaba asaltar a dos mujeres en el barrio Primero de Mayo

En tiempos de Semana Santa, el nombre de Barrabás resuena con fuerza: aquel personaje bíblico que, según las escrituras, fue liberado en lugar de Jesús, pese a sus delitos. Hoy, en Mompox, un hombre conocido con ese mismo alias volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no escapó.

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Alias “Barrabás” fue capturado en el barrio Primero de Mayo cuando, al parecer, intentaba cometer un hurto contra dos mujeres. Gracias a la rápida reacción de las patrullas de vigilancia de la Policía Nacional, el sujeto fue interceptado y reducido antes de lograr su cometido.

Al verificar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que presenta anotaciones judiciales por los delitos de hurto y porte de estupefacientes, lo que evidencia su presunta reincidencia en actividades delictivas.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial en las próximas horas.

“Seguimos trabajando de manera permanente para proteger a nuestros ciudadanos y evitar que personas con antecedentes sigan afectando la convivencia. La denuncia oportuna es clave para actuar con rapidez”, indicó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.