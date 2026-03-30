Autoridades y comunidad se unen para proteger el ambiente y ordenar Punta Canoa en Semana Santa

Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística - Cartagena

Bajo la consigna de recuperar los activos naturales y garantizar un entorno organizado, la Guardia Ambiental Colombiana, la Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística, en conjunto con la Dimar, la Gerencia de Espacio Público, la Policía Nacional y la comunidad local realizaron una jornada de concertación para el ordenamiento de las áreas de playa y bajamar en el corregimiento de Punta Canoa.

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Con la llegada de la Semana Santa, el objetivo principal de esta alianza, liderada por el alcalde de la localidad José Luis Barboza, es blindar la riqueza ecológica de la zona.

Las autoridades enfatizaron que el desarrollo turístico y comercial debe estar estrictamente alineado con la defensa del medio ambiente, evitando la degradación de los ecosistemas costeros y garantizando que los espacios públicos sean para el disfrute colectivo y no para el beneficio de unos pocos.

En aras de la protección ambiental se implementarán controles rigurosos para proteger las zonas de bajamar y la vegetación nativa, evitando intervenciones no autorizadas que afecten el equilibrio natural de Punta Canoa.

Así mismo, de la mano con la Policía y Gerencia de Espacio Público se delimitarán las áreas de uso común para asegurar que turistas y residentes transiten en un entorno despejado y seguro.

La participación activa de los habitantes de Punta Canoa es clave para vigilar que las prácticas turísticas durante los días santos respeten el entorno natural y las normas de convivencia.

La Dimar supervisará que el uso de la franja costera cumpla con los estándares de seguridad, mitigando riesgos y protegiendo el litoral de ocupaciones indebidas.

El plan de acción contempla presencia institucional permanente durante toda la semana mayor para asegurar que Punta Canoa sea un modelo de turismo sostenible y orden institucional.