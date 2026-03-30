Autoridades recuperan seis de los camiones robados a una empresa en Honda, Tolima

Tolima

En menos de 48 horas, las autoridades lograron recuperar seis de los siete vehículos de carga robados a la empresa Concretol en el municipio de Honda, Tolima. Según informaron la Policía y el Ejército Nacional, los seis camiones tipo mixer fueron hallados en la vereda Los Achiles, jurisdicción del municipio de La Dorada, Caldas.

Según el informe oficial, los camiones, avaluados en más de 2 mil millones de pesos, se encontraban ocultos entre vegetación espesa y, al parecer, iban a ser movilizados a través del río Magdalena mediante el uso de un ferri hacia el corregimiento de San Miguel, en Sonsón (Antioquia).

De acuerdo con las investigaciones preliminares, estos vehículos, robados la noche del pasado 28 de marzo, presuntamente iban a ser utilizados para actividades relacionadas con minería ilegal en la ribera de los ríos La Miel y Samaná.

“En coordinación con los propietarios, se adelantan las acciones para la puesta en funcionamiento de los vehículos, la activación de sus sistemas de GPS y su traslado, con el fin de continuar con las diligencias judiciales correspondientes”, señaló el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Por su parte, el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, destacó el aviso oportuno por parte de la empresa Concretol, lo que permitió una reacción inmediata y la recuperación del material en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, todavía resta por recuperar un séptimo vehículo robado.

Ahora avanza la investigación por parte de un equipo de la Seccional de Inteligencia Policial Tolima y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) para ubicar a los responsables del multimillonario robo.