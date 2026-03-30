Ataque con drones explosivos sacude al municipio de Arenal en el sur de Bolívar

Un civil herido y graves daños materiales en el cuartel de la Policía y una vivienda cercana es el saldo de un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones durante la noche de este domingo. El hecho se registró hacia las 7:00 p. m. cuando las detonaciones sorprendieron a los habitantes del casco urbano y destruyeron por completo la estructura de una casa vecina a la estación policial.

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Pese a la magnitud de las explosiones y los daños en la infraestructura del comando, los uniformados que custodiaban el lugar resultaron ilesos tras la incursión ejecutada presuntamente por grupos armados ilegales que operan en esta zona del departamento. Tras el hostigamiento, tropas del Batallón de Selva del Ejército Nacional se desplazaron desde Santa Rosa del Sur para reforzar el pie de fuerza y garantizar el control territorial en la zona.

La víctima civil fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano mientras que las autoridades departamentales analizan hoy en un consejo de seguridad las medidas extraordinarias para frenar estas nuevas modalidades de ataque en el sur de Bolívar.