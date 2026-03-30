Asesinan a una pareja y dejan herido a su bebé en aparente robo en El Espinal

Tolima

Dos jóvenes fueron asesinados y su hijo de apenas 3 meses resultó herido, en medio de un violento robo registrado la noche del domingo 29 de marzo en la avenida La Chapolera de El Espinal, a la altura del barrio Altamira.

El teniente coronel Óscar Alejandro Poveda, comandante del Distrito de Policía de El Espinal, informó que el ataque se registró hacia las 10:30 de la noche, cuando hombres armados interceptaron a la pareja y a su bebé y les dispararon con armas de fuego.

“Fueron lesionadas por arma de fuego dos personas, un hombre de 24 años y una mujer de 21, quienes lamentablemente pierden la vida a causa de la gravedad de las heridas. Asimismo, en este hecho resultó herido un menor de 3 meses de nacido, quien fue trasladado a un centro asistencial en la ciudad de Ibagué, donde actualmente recibe atención médica y se encuentra pendiente la evolución de su estado de salud”, relató el oficial.

Las primeras versiones apuntan a un posible robo violento, ya que los asesinos robaron la motocicleta en la que se movilizaban los jóvenes y su hijo; sin embargo, avanza la investigación para determinar si habría otros móviles detrás del crimen.

“Al parecer, tres sujetos que se encontraban en zona boscosa interceptaron a las víctimas, accionando armas de fuego en su contra y posteriormente hurtaron la motocicleta en la que se movilizaban”, puntualizó Poveda.

Según Poveda, la institución dispuso de inmediato un equipo de Policía para recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física, con el fin de ubicar y capturar a los responsables del crimen. “La Policía Nacional rechaza de manera contundente este tipo de hechos que afectan la vida y la tranquilidad de los ciudadanos”, remarcó.

Todavía resta por definir con precisión la identidad de la pareja asesinada. Este episodio se suma a una serie de crímenes registrados en la última semana en El Espinal, que obligaron a la Alcaldía a decretar Ley Seca y la prohibición de parrillero hombre en moto durante la noche. En apenas una semana se registraron cuatro homicidios.