Antioquia ofrecerá alivio del 70% en intereses a deudores del impuesto vehicular
La medida fue aprobada por la Asamblea y aplicará para obligaciones causadas hasta 2025.
Medellín, Antioquia
La Asamblea de Antioquia aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza número 2 de 2026, con el que se establece un beneficio tributario para los contribuyentes con deudas en el impuesto vehicular en el departamento.
La iniciativa contempla una reducción temporal del 70 % en intereses y sanciones generados hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre que los propietarios de vehículos paguen el capital adeudado.
Desde la Secretaría de Hacienda de Antioquia explicaron que el beneficio busca facilitar la normalización de la cartera y permitir que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones tributarias.
“Los medios de pago habilitados para este beneficio son todos nuestros puntos fijos y virtuales como la página web vehiculosantioquia.gov.co y las oficinas fijas en la Gobernación de Antioquia”, explicó María Alejandra Escobar Mejía, directora de Fiscalización y Control de la entidad.
Vigencia del beneficio
El alivio tributario estará disponible hasta el 31 de julio de 2026, periodo durante el cual los propietarios de vehículos podrán acogerse a la reducción en intereses y sanciones.