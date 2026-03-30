Antioquia ofrecerá alivio del 70% en intereses a deudores del impuesto vehicular

Persona haciendo cuentas sobre el pago de un impuesto vehicular y de fondo un paisaje de la ciudad de Medellín, en Colombia (Fotos vía Getty Images)

Medellín, Antioquia

La Asamblea de Antioquia aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza número 2 de 2026, con el que se establece un beneficio tributario para los contribuyentes con deudas en el impuesto vehicular en el departamento.

La iniciativa contempla una reducción temporal del 70 % en intereses y sanciones generados hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre que los propietarios de vehículos paguen el capital adeudado.

Desde la Secretaría de Hacienda de Antioquia explicaron que el beneficio busca facilitar la normalización de la cartera y permitir que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones tributarias.

“Los medios de pago habilitados para este beneficio son todos nuestros puntos fijos y virtuales como la página web vehiculosantioquia.gov.co y las oficinas fijas en la Gobernación de Antioquia”, explicó María Alejandra Escobar Mejía, directora de Fiscalización y Control de la entidad.

Vigencia del beneficio

El alivio tributario estará disponible hasta el 31 de julio de 2026, periodo durante el cual los propietarios de vehículos podrán acogerse a la reducción en intereses y sanciones.