Aguas de Cartagena presenta resultados de 2025 y define sus nuevas prioridades estratégicas

Aguas de Cartagena realizó su Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la que presentó los resultados financieros y operativos correspondientes a 2025, así como las prioridades estratégicas que orientarán su gestión en los próximos años.

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La sesión fue presidida por el Distrito de Cartagena y contó con la participación de accionistas, Junta Directiva, Revisoría Fiscal y equipo directivo.

Durante la jornada, el Gerente General, John Montoya Cañas, expuso los principales avances de la vigencia, destacando mejoras en la prestación del servicio, el fortalecimiento institucional y las acciones en materia de sostenibilidad. Los estados financieros, respaldados por una opinión favorable de la Revisoría Fiscal, así como la propuesta de distribución de utilidades, fueron aprobados por los accionistas.

En el desarrollo de la Asamblea también se compartieron perspectivas sobre los retos del sector y el crecimiento de la ciudad, en un espacio de análisis y participación de los asistentes.

Prioridades estratégicas

Aguas de Cartagena definió los principales ejes que guiarán su gestión:

• Expansión de cobertura y atención al crecimiento urbano.

• Protección del recurso hídrico y sostenibilidad ambiental.

• Modernización de la infraestructura.

• Fortalecimiento de la gestión social.

• Optimización de la eficiencia operativa.

• Impulso a la innovación y la gobernanza.

La compañía reiteró su compromiso con la prestación eficiente y sostenible de los servicios de acueducto y alcantarillado, en línea con las necesidades de desarrollo de Cartagena.