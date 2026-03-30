93 jóvenes viven la experiencia inmersiva de ser cadetes por una semana en la Escuela Naval

Con el inicio del receso escolar en Colombia por la Semana Santa, 93 jóvenes colombianos, entre ellos 37 mujeres, participan en una experiencia única que les permite vivir como Cadetes durante una semana en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

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Este programa hace parte de las estrategias de proyección social de esta institución de formación naval militar y universidad marítima del país, orientada a fomentar en las nuevas generaciones el conocimiento y la conciencia sobre la importancia del territorio marítimo colombiano.

Entre el 29 de marzo y el 03 de abril de 2026, los participantes experimentarán una rutina formativa que les permitirá conocer de primera mano cómo se forma un futuro Oficial de la Armada de Colombia. A través de una agenda estructurada, los jóvenes tendrán un acercamiento a la formación naval militar, el ejercicio del liderazgo, los principios y valores institucionales, la cortesía naval y la “Filosofía de la verdad” que orienta el actuar del oficial naval, así como a las tradiciones y la disciplina propias de la vida militar.

De igual manera, desarrollarán visitas profesionales al Batallón de Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina, a la Corporación de Ciencia y Tecnología para la Industria Naval y Fluvial –COTECMAR-, a la Base Naval ARC “Bolívar” y al Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para Actividades Marítimas, lo que les permitirá ampliar su conocimiento sobre las capacidades estratégicas de la Armada de Colombia y la proyección de la industria naval nacional.

Con este tipo de iniciativas, la Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la conciencia marítima en el país, al tiempo que brinda a los jóvenes oportunidades reales para la construcción de su proyecto de vida.