VIDEO|Vandalizan otro bus de Transmilenio: una persona quedó herida y un implicado capturado.

Bogotá D.C

Vuelva y pasan los ataques al sistema de transporte público de Bogotá. Otro bus de Transmilenio fue vandalizado en medio de un acto de intolerancia por parte de conductores.

De acuerdo con las imágenes, al parecer un bus zonal y un bus colectivo se chocaron en la Avenida Primero de Mayo con Calle 40 Sur, y al menos dos personas, una de esas el conductor del colectivo, rompen con piedras y palos el vidrio delantero del bus zonal de Transmilenio.

Transmilenio se pronunció sobre este hecho

Desde Transmilenio S.A rechazaron este acto de violencia por parte de las personas particulares e indicaron que una vez la Policía fue alertada de la situación, llegan al punto y logran capturar a uno de los implicados.

“Como las imágenes lo muestran, el bus fue vandalizado por personas particulares. Una de estas fue retenida y trasladada a la URI Kennedy para su judicialización”, señalaron desde la entidad.

Un pasajero de la ruta zonal fue resultó herido y fue atendido en el lugar.

Transmilenio solicitó al concesionario adelantar las investigaciones pertinentes para tomar las medidas correspondientes.

Una vez más, la entidad hace un llamado especial para el respeto y la tolerancia en la vía y procurar siempre salvaguardar la vida y la integridad de los usuarios del transporte publico.