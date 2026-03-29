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29 mar 2026 Actualizado 18:09

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Cartagena

Un muerto y un herido dejó atentado a bala en el barrio El Reposo

El caso no deja personas capturadas

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio El Reposo, calle Virgen del Carmen, el pasado domingo 29 de marzo, siendo aproximadamente las 12:10 de la madrugada, se presentó el homicidio de Roberto Carlo Baldiris Rodríguez, de 23 años de edad.

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Testigos del sector manifestaron que la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue abordada por dos sujetos. El parrillero desenfundó un arma de fuego y le ocasionó heridas que, posteriormente, le causaron la muerte. En el mismo hecho, un ciudadano que se encontraba cerca resultó lesionado y fue conducido a un centro asistencial donde se recupera.

Realizaron la inspección técnica a cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación. El suceso no dejó personas capturadas.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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