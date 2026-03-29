Un muerto y un herido dejó atentado a bala en el barrio El Reposo

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio El Reposo, calle Virgen del Carmen, el pasado domingo 29 de marzo, siendo aproximadamente las 12:10 de la madrugada, se presentó el homicidio de Roberto Carlo Baldiris Rodríguez, de 23 años de edad.

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Testigos del sector manifestaron que la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue abordada por dos sujetos. El parrillero desenfundó un arma de fuego y le ocasionó heridas que, posteriormente, le causaron la muerte. En el mismo hecho, un ciudadano que se encontraba cerca resultó lesionado y fue conducido a un centro asistencial donde se recupera.

Realizaron la inspección técnica a cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación. El suceso no dejó personas capturadas.