Roban siete camiones de una empresa de concretos en Honda, Tolima

Tolima

La noche del sábado 28 de marzo se produjo un robo masivo en las instalaciones de la empresa Concretol, ubicada en el municipio de Honda, norte del Tolima. Un total de siete vehículos de carga pesada fueron hurtados.

Según informó la empresa de concretos, se trató de siete camiones de las marcas Kenworth, International y Chevrolet, los cuales fueron robados en horas de la noche y, según los últimos reportes, habrían sido dirigidos hacia Norcasia, Caldas.

“Se informa a toda la comunidad que han sido hurtados varios camiones tipo mixer (mezcladores de concreto) en el municipio de Honda, Tolima, con última ubicación reportada en Norcasia, Caldas. Se solicita el apoyo de la ciudadanía para su pronta ubicación”, reza el comunicado.

Para obtener ayuda en la búsqueda de los camiones, la empresa publicó sus placas y datos generales:

Camión Kenworth tipo mixer, color blanco, placas KZL-223, de Mariquita.

Camión Kenworth tipo mixer, color blanco, placas KZL-224, de Mariquita.

Camión Kenworth tipo mixer, color blanco, placas KZL-225, de Mariquita.

Camión Kenworth tipo mixer, color blanco, placas KZL-330, de Mariquita.

Camión Kenworth tipo mixer, color blanco, placas WOZ-355, de Ibagué.

Camión International tipo mixer, color blanco, placas TGV-233, de Ibagué.

Camión Chevrolet NQR tipo mixer, color blanco, placas LRU-748, de Mariquita.

“Si usted ha visto alguno de estos vehículos o tiene información sobre su ubicación, por favor comuníquese de inmediato al número 321 202 2969. Su información será confidencial”, agrega Concretol.

Caracol Radio consultó a la Alcaldía de Honda, que informó que en las próximas horas se convocará un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas frente a este caso y el orden público del municipio para Semana Santa. La entidad descartó, por ahora, personas lesionadas o fallecidas en medio del robo.

De manera preliminar, por el costo de los vehículos en el mercado, se prevé que el robo supere los 2 mil millones de pesos.