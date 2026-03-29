Procuraduría alerta por el riesgo de contagio de fiebre amarilla en el Tolima en Semana Santa

Tolima

La Procuraduría General de la Nación informó sobre el aumento de los controles y la vigilancia para impedir la propagación de la fiebre amarilla durante Semana Santa. La entidad activó la vigilancia preventiva sobre las entidades territoriales y del sector salud del Tolima encargadas de contrarrestar el riesgo en esta temporada.

El Ministerio Público decidió reforzar el seguimiento para garantizar medidas efectivas que permitan controlar el incremento de visitantes de otras regiones, lo que eleva el riesgo de contagio en el departamento.

“En cumplimiento de las circulares 00012 y 045 de 2025 del Ministerio de Salud, y 107 de 2026 de la Secretaría de Salud Departamental del Tolima, que priorizan la vacunación, la vigilancia epidemiológica y una respuesta oportuna frente a posibles brotes, la entidad hace un llamado urgente a quienes viajan a esta zona del país para que verifiquen y completen su esquema de vacunación”, señaló.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima también hace seguimiento a la implementación de medidas de prevención en eventos religiosos y actividades multitudinarias, con énfasis en información clara a la ciudadanía y articulación entre autoridades y organizadores, para proteger la vida y la salud de los tolimenses.

El mayor riesgo se concentra en el oriente y sur del Tolima, donde la fiebre amarilla circula en municipios como Icononzo, Carmen de Apicalá, Chaparral, Prado y Purificación. Por la llegada de visitantes a estas poblaciones, algunas cercanas a Melgar, se teme la propagación del virus en turistas que lleguen sin vacunarse.

En total, el Tolima registra 160 casos de fiebre amarilla, de los cuales han fallecido 64 personas, es decir, alrededor del 40 %, lo que representa una tasa de letalidad muy alta. Si bien en el departamento más del 90 % de la población se encuentra vacunada, las personas de otras regiones representan el mayor riesgo de propagación y mortalidad.