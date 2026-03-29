Procesión de la fe recorrió calles del centro histórico en Cartagena: hubo lucernario y concierto

En una noche donde la fe y el patrimonio se fundieron bajo la luz de miles de cirios, Cartagena de Indias realizó el Lucernario de Oración previo al inicio de la Semana Santa 2026. El evento, que atrajo a ciudadanos y visitantes, ratifica a la “Heroica” como el destino líder en turismo religioso.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada comenzó a las 6:00 p. m. con la formación de la procesión en la calle Sargento Mayor. El recorrido estuvo engalanado por la musical de las bandas de paz Los Titanes del Colegio Juan Pablo II y la Cartagena Marching Band, cuyos integrantes —niños y jóvenes apasionados por la cultura— prepararon el espíritu de los asistentes con un repertorio religioso y de marcha.

Un mensaje de unidad y fe

Al llegar a una Plaza de la Proclamación colmada, la ceremonia fue recibida por una fanfarria de trompeteros y la Masa Coral. El acto fue presidido por el Arzobispo de Cartagena, Monseñor Francisco Javier Múnera; el Alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y la gestora social, Liliana Majana. El evento destacó por su carácter ecuménico, contando con oraciones por la paz y reflexiones sobre la luz de Cristo como fuerza de esperanza.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, extendió una invitación a locales y visitantes a disfrutar de la agenda de Semana Santa.

“La Semana Santa, como nos lo propusimos desde el primer año de nuestro Gobierno, dejó de ser solo un espacio para el turismo de sol y playa. Desde entonces, con mucho esfuerzo y fuego en el corazón, nos propusimos forjar una ciudad destino y epicentro del turismo religioso y así hoy lo aprecia Colombia y el mundo. Ver tantas familias, desde adultos hasta niños, viviendo nuestra ciudad desde la fe y la devoción, nos llena de inmenso orgullo”, dijo Turbay Paz.

El mandatario distrital añadió: “Y, con la gran acogida que vemos alrededor de espacios como este maravilloso Lucernario, la invitación es a disfrutar de toda la agenda que, junto con la Arquidiócesis de Cartagena y la Alcaldía Mayor de Cartagena, hemos preparado para el disfrute de todos. ¡Bienvenidos a Cartagena, destino religioso de talla mundial”.

“El Lucernario es la expresión pública de nuestra fe como un patrimonio religioso vivo de Cartagena. Este evento no solo exalta nuestra naturaleza turística, sino que impacta positivamente en la proyección de la ciudad como destino líder en Colombia. Ver nuestras calles llenas de luz demuestra que Cartagena es un escenario de fe que trasciende fronteras y fortalece nuestra identidad ante el mundo”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Por su parte, Monseñor Francisco Munera Correa, arzobispo de Cartagena, manifestó:

“Nos preparamos para vivir intensamente el misterio pascual. En este lucernario, que nos invita a caminar como pueblo Santo, es Jesús esperanza del mundo, que ilumina nuestro caminar y nos da la gracia de abrazar la cruz, como el lugar desde donde se hacen nuevas todas las cosas. Que en este camino que recorremos juntos, en un clima de oración y misericordia, tengamos corazones compasivos, dispuestos a acompañar las realidades de nuestra ciudad, y una mirada renovada para reconocer a Cristo en cada hermano y en todo lo que Él nos ha confiado”. Mons. Francisco Javier Múnera Correa

Cierre magistral: música para el alma

La noche alcanzó su punto máximo con la presentación de la Gran Masa Coral, bajo la dirección del maestro Edgar Avilán, interpretando piezas como “Sonidos del Silencio” y “Ángeles de Dios”. El cierre estuvo a cargo del reconocido músico católico Pablo Martínez, quien junto a Olga Camargo interpretó “Hasta la Locura” y ofreció un concierto de 45 minutos que incluyó éxitos como “Tarde te amé” y “Confía”.

Sobre la participación artística de la ciudad, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Lucy Espinosa, resaltó que la identidad cartagenera fue el hilo conductor de esta noche de fe.

“Ver a nuestra Gran Masa Coral de 50 voces, dirigida por el maestro Edgar Avilán, unirse en un solo sentimiento con un artista de talla internacional como Pablo Martínez, es la confirmación de que Cartagena es un escenario de talento excepcional. Desde el IPCC hemos trabajado para que el patrimonio vivo y la música sacra no sean solo un acompañamiento, sino el alma de esta Semana Santa. Esta fanfarria de trompetas y cada nota coral que escuchamos en la Plaza de la Proclamación son el resultado de un proceso de circulación que dignifica a nuestros artistas y eleva la espiritualidad de propios y visitantes a través de la cultura”, afirmó la funcionaria.

Agenda Domingo de Ramos (29 de marzo)

Mañana, todas las parroquias de la ciudad celebrarán la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En el Centro Histórico, la agenda especial es la siguiente:

09:00 a. m.: Bendición solemne de los Ramos en la Plaza de la Merced.

A continuación: Procesión solemne desde la Plaza de la Merced hasta la Catedral de Santa Catalina de Alejandría para la celebración de la Eucaristía.

Se invita a todos los fieles a llevar una planta viva para ser bendecida y sembrar posteriormente y a no arrancar o comprar palmas que atenten contra la vegetación.

Próximos eventos de la agenda

La agenda de la Semana Mayor continúa con actividades como el concierto de Héctor Tobo, el Lunes Santo, a las 7 de la noche en La Serrezuela. La Confesatón, el 1 de abril. La peregrinación por los templos, el Jueves Santo, así como el Viacrucis y la procesión de la Virgen de La Dolorosa, el Viernes Santo. Los ciudadanos pueden adquirir la camiseta oficial y el pasaporte de peregrinación en puntos como el Centro Comercial Mall Plaza y las iglesias de la Zona 1 para apoyar la obra social de la Arquidiócesis.