Más de 6.000 visitantes asistieron a jornada gratuita en Castillo de San Felipe de Barajas

El último domingo del mes de marzo se realizó el día de entrada gratis para nacionales colombianos en el Castillo de San Felipe de Barajas, una jornada a la que acuden miles de visitantes a disfrutar, no solo de la entrada libre, sino de una programación de actividades artísticas, cultuales y recreativas, planeada por la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), administradora de las fortificaciones por encargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

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La jornada inició con un espacio para niños, niñas y sus familiares, en los que pudieron colorear imágenes de las fortificaciones, escuchar y reflexionar con la lectura del cuento ‘Al filo del mar’ de la editorial de las Fortificaciones, y participar en una carrera de obstáculos en el área del Hospital de Tropas, con el equipo del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) en convenio con la Etcar.

Por otro lado, esta primera parte de la jornada concluyó en el Bonete de la fortificación, con la presentación del grupo de danza urbana Latin Dance y la disposición de una mesa de dulces tradicionales elaborados por matronas de Palenque, en el marco del XVI Festival del Dulce y de la comida típica cartagenera, en alianza de la Etcar y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC).

Durante la tarde, el público pudo observar a la agrupación Etnia Afrodescendiante, que animó a todos a compartir la alegría de las cantadoras y los toques de tambor, generando un encuentro cercano con la ancestralidad y nuestra herencia africana.

Sandra Schmalbach Pérez, directora de la Etcar, afirma “Estamos felices de empezar la Semana Santa en las fortificaciones con una actividad tan querida por el público local y visitantes, como lo es la jornada de entrada gratuita al Castillo de San Felipe de Barajas, ya que se sigue demostrando que en esta fortaleza se viven experiencias únicas de aprendizaje que permiten relacionarse con el patrimonio, integrando a las familias y a los amigos, generando ese sentimiento de querer conocer o querer volver. Es así como nos unimos a la agenda distrital para la Semana Mayor, y nos preparamos para atender a todos aquellos que visiten al San Felipe durante este periodo”.