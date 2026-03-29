Joven murió luego de ser arrollada por un ‘carro fantasma’ en la variante de Ibagué

Ibagué

Como Jenifer Andrea Moya Hernández, de 26 años, fue identificada la joven que murió en las últimas horas, luego de ser arrollada por un camión en la variante de Ibagué, en la vía que conduce desde la avenida Mirolindo hacia esta vía nacional.

Lamentablemente, hacia la 1:25 de la madrugada del sábado 28 de marzo, la central de radio del comando de agentes de tránsito recibió el reporte de un siniestro vial tipo atropello, en el que resultó involucrada la joven cuando intentaba cruzar la calzada caminando.

El hecho se registró a la altura de la Ruta 40, kilómetro 0+400, vía Cajamarca–Bogotá, en la comuna Nueve, donde, presuntamente, un vehículo tipo camión, que se dio a la fuga, arrolló a la víctima. Las autoridades competentes adelantan la búsqueda del responsable.

La mujer fue trasladada inicialmente en un vehículo particular; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones, entre ellas, trauma craneoencefálico severo, múltiples laceraciones y quemaduras por fricción en diferentes partes del cuerpo.

“Enviamos un mensaje de condolencia a la familia de la víctima de este accidente de tránsito”, indicó Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad.

Las autoridades avanzan en la investigación y búsqueda del conductor que se dio a la fuga luego de atropellar a la joven.