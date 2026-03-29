Hombre murió víctima de varios disparos en zona rural de El Carmen de Bolívar

En la vereda Altamira, jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar, se presentó el homicidio por arma de fuego de Armando Rafael Martelo Benitez de 33 años.

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Según información preliminar, los hechos ocurrieron cuando la víctima fue citada por un sujeto desconocido y, en medio de una conversación, este desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata en el lugar.

La víctima, al parecer, se dedicaba a la venta de rifas “paga paga” en el municipio de El Carmen de Bolívar, y habría llegado hace aproximadamente dos meses procedente del departamento del Chocó.

Al momento de los hechos, se encontraba en compañía de una persona, quien manifestó que lo transportó en motocicleta hasta el lugar. Indica que, al arribar, fueron abordados por individuos que les despojaron de sus teléfonos celulares y le ordenaron esperar a unos metros. Posteriormente, escuchó varias detonaciones y huyó del sitio por temor a su integridad.

Según la Policía de Bolívar, el occiso presenta anotaciones por los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, tráfico fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.