En Cartagena, Armada de Colombia incorpora dos nuevas embarcaciones marítimas

En Cartagena la Institución Naval marcó un nuevo hito histórico con la incorporación de dos nuevas unidades marítimas que fortalecerán las operaciones en el Caribe Colombiano. En una solemne ceremonia presidida por el Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, Comandante de la Armada de Colombia se realizó el bautizo y afirmado del pabellón de dos embarcaciones.

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Se trata del bote tipo patrullero de interdicción ARC “Cabo Primero Henry Moreno Nieto” y del remolcador de bahía ARC “Ciénaga de la Virgen”, los cuales estarán al servicio de la Fuerza Naval del Caribe para realizar operaciones de patrullaje, vigilancia, búsqueda y rescate en condiciones marítimas adversas; así como, ejecutar maniobras de apoyo para las unidades de superficie de gran calado.

Unidad a flote bote patrullero de interdicción ARC “Cabo Primero Henry Moreno Nieto”

En su casco se identificará con el número 792 y será una embarcación de patrulla de largo alcance, vigilancia, búsqueda y rescate, de alto desempeño en estados de mar severos; además, cuenta con espacios internos para acomodación de la tripulación y capacidades para la realización de operaciones mucho más prolongadas que las Unidades de Reacción Rápida – URR- tradicionales.

La unidad de reacción rápida de alta interdicción tipo “A”, que será comandada por el Teniente de Navío Johnny Jesús Saltarín Gale y que fue construida en COTECMAR, tiene una eslora (largo) de 20.3 metros, una manga (ancho) de cinco metros, puede alcanzar una velocidad máxima de 40 nudos (74 kilómetros por hora) y estará integrada por once tripulantes entre ellos dos oficiales, siete suboficiales y dos infantes de marina profesionales.

Remolcador de Bahía ARC “Ciénaga de la Virgen”

Esta embarcación se convierte en el segundo remolcador que adquiere la Institución Naval para apoyar logísticamente en las maniobras de zarpe y atraque de las unidades mayores de superficie en la Base Naval ARC “Bolívar”. El ARC “Ciénaga de la Virgen” fue construido por el astillero naval Damen en China y en su casco llevará el número de identificación 78.

Con unas características técnicas modernas, robustas y certificadas bajo estándares de la casa clasificadora Bureau Veritas y normas aplicables MARPOL y SOLAS, está embarcación clase remolcador zona costera, fortalecerá la capacidad de maniobra y apoyo portuario para las unidades de superficie en el Caribe colombiano, mejorando las capacidades de apoyo logístico y el despliegue de la flota naval.

Está embarcación será tripulada por tres marinos y estará bajo el mando del Teniente de Corbeta Andrés Camilo Osorio Munevar.

Con la incorporación de estas nuevas embarcaciones la Armada de Colombia reafirma su compromiso de modernización de la flota naval para seguir cumpliendo su misión constitucional de defender la soberanía nacional e integridad del territorio en mares, costas, ríos y áreas insulares.