En Bolívar 1.600 policías lideran dispositivo de seguridad en Semana Santa

La Policía Nacional en el departamento de Bolívar activó el plan “Semana Santa Segura”, con el despliegue de más de 1.600 uniformados para garantizar la tranquilidad, la convivencia y la seguridad durante esta temporada religiosa en toda la jurisdicción.

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El dispositivo cubrirá los 34 municipios y siete corregimientos del departamento, con presencia permanente en eventos religiosos, corredores turísticos, vías principales y zonas de alta afluencia de visitantes.

Uno de los puntos priorizados es el Distrito de Mompox, considerado epicentro de fe, cultura y tradición durante esta época, donde se prevé la llegada de más de 6.000 turistas. Para este destino, las autoridades dispusieron un componente especial de más de 100 uniformados de distintas especialidades, encargados de acompañar las celebraciones religiosas y actividades turísticas.

El plan de seguridad incluye vigilancia en iglesias, procesiones, hoteles, muelles, plazas y sitios históricos, con el propósito de brindar garantías tanto a residentes como a visitantes en uno de los destinos más representativos del país en Semana Santa.

Dentro de la estrategia institucional se contemplan acciones para prevenir delitos como el hurto, homicidio, extorsión y delitos sexuales. Asimismo, se intensifican los controles en las vías a través de la campaña “No más excusas en la vía”, orientada a reducir la accidentalidad y promover comportamientos responsables entre los conductores.

De igual forma, la Policía reforzará los operativos en entornos turísticos y desarrollará actividades de prevención enfocadas en la protección de niños, niñas y adolescentes, con el fin de evitar delitos como la explotación sexual comercial y la trata de personas.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, indicó: “La institución ha dispuesto todas sus capacidades humanas, tegnologicas y logística para garantizar una Semana Santa segura, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a acatar las recomendaciones de seguridad y a reportar cualquier hecho que afecte la convivencia”.