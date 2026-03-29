Detenida pareja en Arjona por presunta comercialización de estupefacientes

En una vivienda del barrio Las Brisas, en el municipio de Arjona, lo que parecía un hogar común, dice la policía que terminó siendo un punto de expendio de drogas. Hasta allí llegaron uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) con una orden de allanamiento y registro que permitió desmantelar el negocio ilícito que, según las autoridades, funcionaba como “empresa familiar”.

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Los capturados, conocidos en el sector como “el Brayan” y “la Kimberly”, fueron sorprendidos en plena actividad ilegal. De acuerdo con las investigaciones, la pareja llevaba al menos seis meses siendo seguida por las autoridades, tiempo en el que lograron recolectar pruebas contundentes sobre su accionar delictivo.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron varias dosis de estupefacientes, dinero en efectivo y un arma de fuego, elementos que, al parecer, serían producto de la venta de droga. Se estima que este negocio ilegal generaba ingresos cercanos a los 2 millones de pesos mensuales.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseguró: “Seguimos adelantando acciones contundentes contra el tráfico local de estupefacientes. Este resultado es fruto de un trabajo investigativo juicioso que busca impactar las estructuras criminales y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos.”

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder por los delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.