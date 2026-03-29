Despiden en el Tolima a dos primos militares fallecidos en el accidente aéreo de Putumayo

Tolima

El accidente aéreo de Putumayo, en el que fallecieron 69 integrantes de la fuerza pública, representó una tragedia doble para una familia de Coyaima, municipio ubicado en el sur del Tolima.

En el siniestro fallecieron dos primos: el cabo tercero Yeferson Fabián Otavo Yaima y el soldado profesional Wilson Otavo Tique, ambos integrantes del Ejército Nacional, quienes se encontraban a bordo del avión Hércules que se precipitó a tierra la mañana del pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo.

En las últimas horas se cumplieron, en medio de honores militares, las honras fúnebres de los primos Otavo en su tierra natal. En la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Coyaima, fue velado primero el cuerpo del cabo tercero Yeferson Fabián Otavo, en medio de una solemne ceremonia militar a la que asistió el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército.

“Hoy no solo despedimos a un soldado, despedimos a un hijo, a un compañero, a un hombre que decidió servirle a Colombia con honor. Su vida fue ejemplo de entrega, disciplina y compromiso, valores que hoy permanecen vivos en cada uno de nosotros. En la carrera de las armas sabemos que el sacrificio es parte del camino, pero nunca deja de doler la partida de quienes han caminado a nuestro lado”, manifestó el coronel Pérez.

Luego fue el turno de las honras fúnebres del soldado profesional Wilson Otavo, quien también fue despedido por sus seres queridos, familiares y compañeros de institución en su pueblo natal.

Todavía resta por cumplirse los actos de despedida para dos militares más de origen tolimense fallecidos en la tragedia. Se trata de los soldados profesionales Marco Tulio Martínez Varón y Carlos Andrés Giraldo Beltrán, oriundos de Chaparral e Ibagué, respectivamente.

Este último será despedido la tarde de este Domingo de Ramos en la Catedral Inmaculada Concepción de Ibagué, mientras que el lunes será el turno del soldado Martínez Varón en el municipio de Chaparral. En total, cuatro tolimenses murieron en el accidente del avión Hércules.