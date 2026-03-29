Denuncian en redes sociales presunto trasteo de votantes de Venezuela a Cúcuta

Curioso movimiento de personas para cambio de puesto de votación / Foto Archivo( Caracol Radio )

Cúcuta

El Portal Tv Cúcuta Plus denunció en las últimas horas un presunto trasteo de personas procedentes del Estado Táchira que tendría como propósito el cambio del lugar de votación de ciudadanos colombo venezolanos.

El director del mismo Gabriel Angarita llamó la atención y denunció el movimiento de personas en tres vehículos de servicio público que habrían traído a un grueso número de personas de la tercera edad.

En el mismo, revela que el caso se presentó en uno de los lugares habilitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el área metropolitana de Cúcuta.

El epicentro de la denuncia es el Centro Comercial Pinar del Río donde se habría presentado el hecho, que se hizo viral en redes sociales.

Por ahora, ninguna autoridad competente se ha pronunciado sobre lo ocurrido este fin de semana en el municipio de Los Patios.

En las elecciones al Congreso de la República, las autoridades evitaron el ingreso de más de dos mil personas que iban a atravesar el río para poder sufragar en esta capital y que iban hacer llevadas en transporte público a varios puestos de votación de la ciudad.