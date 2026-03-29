CNE fortalece presencia en la Región Caribe y avanza en preparación de elecciones presidenciales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa fortaleciendo su presencia institucional en la Región Caribe mediante acciones de inspección, vigilancia, control y pedagogía electoral, en el marco de la preparación de las elecciones presidenciales y los distintos procesos electorales que se desarrollan en el territorio.

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A través de los Tribunales de Garantías Electorales, el CNE avanza en su estrategia de desconcentración institucional, permitiendo un seguimiento directo y permanente en los territorios, con el propósito de garantizar condiciones de transparencia, legalidad y confianza en cada etapa del proceso electoral.

En este contexto, la entidad intensifica su despliegue territorial como parte de la preparación integral para las elecciones presidenciales, articulando acciones con distintas instituciones del Estado para la identificación de riesgos y la adopción de medidas preventivas que aseguren el normal desarrollo de la jornada democrática.

“COMITIUM: la plataforma que blinda la transparencia y seguridad del proceso electoralComo eje clave de este proceso, el CNE destaca la implementación de la plataforma COMITIUM, una herramienta tecnológica que fortalece la verificación en tiempo real de los actores electorales, especialmente los testigos, mediante mecanismos digitales de acreditación y validación.

Esta solución permite a las autoridades y a la Fuerza Pública verificar de manera ágil y segura la autenticidad de las credenciales, contribuyendo a blindar el proceso electoral frente a posibles irregularidades.

Asimismo, el Consejo Nacional Electoral reiteró el llamado a los partidos y movimientos políticos para que realicen oportunamente la postulación de sus testigos electorales, actores fundamentales en la vigilancia de las mesas de votación y en la garantía de la transparencia del proceso.

El CNE reafirma que las elecciones son una responsabilidad de todo el Estado colombiano, por lo que continuará promoviendo la coordinación interinstitucional y el despliegue territorial en la Región Caribe, consolidando un proceso electoral con mayores niveles de legitimidad, confianza y transparencia de cara a las elecciones presidenciales.