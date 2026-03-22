Sarah López, la colombiana que conquista París con “Un baúl lleno de sueños”

Graduada del Miami Fashion Institute como diseñadora de modas, Sarah le contó a A Vivir Que Son Dos Días cómo logró llegar a una de las pasarelas más importantes del mundo: el París Fashion Week.

Lo que Sarah nunca imaginó es que su proyecto de grado le abriría tantas puertas: recibió el Faith Connexion Collaboration Award 2025, un reconocimiento que muchos diseñadores tardan años en conseguir. Para ella, aún parece un sueño, especialmente porque lo logró en su primera pasarela profesional.

Gracias a este premio, su primera colección de ropa será lanzada de manera masiva. Por ahora, la colección está en un showroom en París. Sarah confiesa que esta fue su primera experiencia trabajando profesionalmente en moda, y lo que más valora es todo lo que ha aprendido a lo largo de este proceso.