Boletas de copa Libertadores para acompañar a Junior en Cartagena disponibles en puntos SuperGiros

SuperGiros se une al fútbol: desde hoy, los hinchas del Junior pueden adquirir sus boletas en cualquiera de los más de dos puntos de venta del departamento de Bolívar.

Esta alianza con W Arena, plataforma especializada en la venta de entradas para eventos deportivos y de entretenimiento, hace posible una experiencia de compra más fácil y accesible para todas y todos los bolivarenses.

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Con esta iniciativa, los clientes podrán adquirir sus boletas de forma rápida, segura y cercana, evitando intermediarios y accediendo directamente a la boletería oficial en los puntos de venta de SuperGiros ubicados en todo el departamento.

“Esta alianza representa un paso importante en la ampliación de nuestro portafolio de servicios. Hoy no solo conectamos a las personas con soluciones financieras, sino también con experiencias de entretenimiento de alto nivel”, expresó Juan Guillermo Ángel, subgerente comercial de SuperGiros Bolívar.

Por su parte, Vanessa Reyes, directora de Giros y Servicios, destacó que “en SuperGiros seguimos fortaleciendo nuestra red para ofrecer servicios cada vez más útiles para nuestros clientes. La posibilidad de adquirir boletería oficial en nuestros puntos acerca grandes eventos a la comunidad, de manera confiable yaccesible”.

Finalmente, Juan Chaparro, jefe de juegos de suerte y azar, señaló que “esta alianza nos permite diversificar nuestra oferta y brindar nuevas experiencias a nuestros usuarios, manteniendo siempre la transparencia y la seguridad en cada transacción”.

SuperGiros Bolívar reafirma su compromiso con la innovación y la cercanía, integrando soluciones que facilitan el acceso a productos y servicios en todo el territorio.

SuperGiros

El 8 de junio del 2014, nace la Comercializadora de Servicios de Bolívar S.A.S., reconocida como la red de servicios más grande del departamento de Bolívar, que cuenta con más de 2.000 puntos de venta, distribuidos en centros de acopio, compumuebles, multiservicios, locales y colocadores independientes para atender las necesidades de nuestros clientes.

Gracias a nuestras alianzas comerciales estratégicas, nuestros clientes pueden acceder a un sinnúmero de productos y servicios, como chance, recaudos, recargas, apuestas deportivas y pagos, así como también pueden enviar y recibir giros nacionales e internacionales.