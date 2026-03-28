El FIAV abre con una obra que se crea en tiempo real sobre el escenario

El Festival Internacional de Artes Vivas FIAV inició con una propuesta que desafía las estructuras clásicas de las artes escénicas. Arquitectura de un Vacío, dirigida por David Moncada, fue la obra encargada de inaugurar el evento con un montaje que se construye completamente en vivo, sin una estructura fija.

En A Vivir Que Son Dos Días, el director David Moncada habló sobre el proceso creativo detrás de la obra y el reto de llevar la improvisación a gran escala, destacando que cada función representa un riesgo y una oportunidad distinta en escena.

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El espectáculo reúne a más de 30 artistas entre músicos, bailarines, actores, artistas de circo y visuales quienes desarrollan la obra a partir de la improvisación. Cada función es distinta, ya que todo lo que ocurre nace en tiempo real, generando una experiencia única tanto para el público como para los propios intérpretes.

Uno de los ejes centrales de la puesta es el soundpainting, un sistema de señas que permite dirigir a los artistas en vivo. A través de este lenguaje, un conductor guía el desarrollo escénico, definiendo movimientos, ritmos e interacciones mientras la obra avanza.

La propuesta también plantea un diálogo constante entre disciplinas que tradicionalmente se presentan por separado. En escena, la música, la danza, el teatro y el circo se entrelazan progresivamente, influyéndose entre sí y construyendo una narrativa colectiva en constante transformación.

La obra se presenta en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital, marcando un hito para la compañía al inaugurar uno de los festivales más importantes del país.

Arquitectura de un Vacío tendrá funciones durante el fin de semana, con presentaciones en horario nocturno y una función adicional en la tarde del domingo, como parte de la programación del FIAV.