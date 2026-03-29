Accidente de tránsito en Fontibón dejó un motociclista muerto

El accidente se presentó entre una tractomula y un motociclista (Foto: cortesía Bogotá Transito)

En la tarde del domingo 29 de marzo se registró un accidente de tránsito en la localidad de Fontibón, en Bogotá, que dejó un motociclista muerto.

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El siniestro ocurrió en la Av. Cali con Calle 22, en sentido sur-norte, donde se estrellaron una tractomula y una motocicleta. Según las autoridades, el conductor de la moto falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad del accidente.

Al sitio acudieron unidades de criminalística, que adelantaron las labores de inspección y el levantamiento del cuerpo; asimismo, también acudieron organismos de emergencia, entre ellos los bomberos y la Policía de Tránsito para asegurar la zona.

Debido al accidente, se implementaron cierres viales en los siguientes puntos: Av. Cali con Calle 22 al norte, Av. Cali con Calle 13 al norte y conectante de la 13 con Av. Cali, lo que generó afectaciones en la movilidad del sector durante varias horas.

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Horas más tarde, tras concluir las labores de las unidades de criminalística, se levantaron las restricciones y se restableció el tránsito en la zona.