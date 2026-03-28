Hombre muere tras tiroteo en el barrio Madelena, en Ciudad Bolívar

Sobre el medio día del 28 de marzo se reportaron varios disparos en el barrio Madelena, en la localidad de Ciudad Bolivar, un hombre de 33 años fue víctima de un ataque con arma de fuego que terminó con su vida.

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Según reportes, el hecho ocurrió en la calle 58 sur con 65, donde el presunto agresor disparó contra la víctima, varias personas se encontraban en la zona y lograron retener al atacante, además de golpearlo hasta que llegó la policía, la víctima fue atendida por la policía y trasladada al Hospital de Meissen, donde fue ingresada con heridas de gravedad, horas después falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El presunto responsable es un joven de 23 años, capturado en el lugar de los hechos, durante el procedimiento las autoridades incautaron un arma de fuego y varios cartuchos.

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La Investigación la adelanta el CTI de la Fiscalía, para esclarecer los hechos.