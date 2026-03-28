West Kendall se convierte en la “Pequeña Colombia”, así crece el enclave colombiano en Miami

La presencia colombiana en Miami-Dade ya no es silenciosa. En sectores como West Kendall, la comunidad ha crecido al punto de consolidar la llamada “Pequeña Colombia”, un territorio donde el emprendimiento, la cultura y la migración están redefiniendo el mapa local.

En A Vivir Que Son Dos Cristhian Mancera un abogado colombiano que es el concejal en Miami Dade, habló sobre los cerca 1,25 millones de colombianos viven en Florida. Una parte importante se concentra en el sur del estado, donde la comunidad ha logrado organizarse y ganar visibilidad.

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El caso de West Kendall es el más representativo. Solo en el distrito 11 se estima la presencia de al menos 15.000 colombianos, una cifra que evidencia que ya no se trata de migración dispersa, sino de un núcleo con impacto directo en la dinámica social y económica del sector.

Ese impacto se traduce en la calle. Más de 100 negocios liderados por colombianos; restaurantes, panaderías y comercios han transformado la zona. Hoy, encontrar productos típicos, sabores conocidos y acentos familiares hace parte de la cotidianidad. No es solo identidad: es economía en movimiento.

Pero el crecimiento no se queda en lo comercial. También hay construcción de territorio. Espacios como el West Wind Lakes Community Park albergan la Plaza Colombia, con monumentos y murales que narran la historia migrante. A esto se suma la llamada Calle Colombia, otro símbolo del arraigo que está tomando forma.

Cristhian Mancera destacó que este proceso tiene una base sólida. Durante más de 16 años se ha trabajado en visibilizar el aporte colombiano, fortaleciendo el liderazgo y la organización comunitaria. Hoy, ese esfuerzo empieza a reflejarse en reconocimiento y participación activa.

Además, la comunidad convive con otras nacionalidades latinoamericanas en un entorno donde cerca del 70% de la economía está impulsada por población hispana. Esta mezcla ha permitido una integración cultural que se refleja en el arte, la música y los emprendimientos.

Eso sí, el crecimiento también plantea retos. La desinformación en temas migratorios sigue siendo una preocupación. Por eso, desde la comunidad se insiste en la necesidad de educar a los migrantes sobre sus derechos y su estatus legal en Estados Unidos.