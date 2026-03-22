1.078 burpees en una hora: el récord mundial que firmó un colombiano

La resistencia física y mental tiene un nuevo referente colombiano. Juan David Martínez, conocido en el mundo deportivo como “Joaco”, logró imponer un récord en Guinness World Records tras completar 1.078 burpees en una hora, una marca que, un año después, nadie ha logrado superar.

En A Vivir Que Son Dos Días, Juan David Martínez contó que su camino hacia este logro no fue improvisado. Desde muy pequeño ha estado ligado al deporte, practicando disciplinas como el fútbol, el atletismo y el crossfit. Sin embargo, fue un reto personal de realizar burpees todos los días lo que terminó llevándolo a plantearse la posibilidad de romper un récord mundial.

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La idea tomó forma cuando un deportista español, que ya tenía una marca en esta disciplina, lo motivó a intentarlo. A partir de ese momento comenzó un proceso exigente: un año completo de entrenamiento enfocado en perfeccionar la técnica y aumentar la resistencia, seguido de varios meses de trámites para que el intento pudiera ser validado oficialmente.

El primer intento estuvo a punto de lograrlo. quedó a solo una repetición de la marca establecida. En el segundo intento no solo alcanzó el objetivo, sino que lo superó con 58 repeticiones más al completar 1.078 repeticiones bajo una exigencia mayor: burpees completos, con pecho a tierra en cada movimiento.

Más allá del récord, Juan David Martínez asegura que su motivación principal sigue siendo superarse. Por eso ya se prepara para un nuevo desafío: recorrer Colombia corriendo desde La Guajira hasta el Amazonas en un reto deportivo que también tendrá un propósito benéfico.

“Joaco” no solo dejó una marca difícil de igualar, sino que también abre la puerta a nuevos desafíos personales, con la posibilidad incluso de volver a romper su propio récord.