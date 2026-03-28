Señalados de hurtar prendas de oro a turistas fueron capturados por la Policía Nacional en Cartagena

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a tres presuntos atracadores, en el norte de la ciudad.

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La Policía Nacional de Colombia y la oportuna información de la comunidad fueron claves para dar con la captura de estos supuestos delincuentes por el delito de hurto. El operativo se desarrolló cerca de la medianoche en la calle del Arzobispado, en el Centro Histórico, donde fueron capturados ‘El Brandon’, de 18 años de edad, ‘El Carlitos’, de 23, y ‘Arquímedes’, de 38 años, respectivamente. Quienes minutos antes habían arrebatado una cadena de oro con un monto cercano a los 20 millones de pesos a un turista extranjero.

El objeto de valor fue recuperado y devuelto a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados. A los detenidos, se le investiga por su presunta participación en otros casos de hurto en diferentes modalidades en zonas turísticas de la ciudad.

En lo corrido del año se han capturado a 2.017 personas por diferentes delitos, entre ellos, 287 por el delito de hurto.

Al ‘Brandon’ le figura una anotación judicial por el

delito de hurto del 2026 y ‘Carlitos’ le registran lesiones personales del 2025 y hurto del presente año.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123, via WhatsApp 3114072363 de la emisora Radio Policía Nacional 106.0 FM Cartagena.