Resultados contra el delito y transparencia marcaron rendición de cuentas de la Policía de Bolívar

Desde el auditorio de las instalaciones del comando del Departamento de Policía Bolívar, en Cartagena, se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025, un espacio en el que la institución expuso sus principales resultados en materia de seguridad y convivencia.

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La jornada estuvo presidida por el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, y contó con la participación de autoridades político-administrativas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunidad en general. Durante el encuentro, se socializaron los resultados operativos, preventivos y administrativos alcanzados durante el 2025, destacando acciones contra el delito en distintas zonas del departamento.

En medio del ejercicio, la comunidad también tuvo la oportunidad de intervenir, dejando inquietudes, recomendaciones y aportes, lo que permitió fortalecer el diálogo directo entre ciudadanos y autoridades, así como los lazos de confianza para el trabajo conjunto en temas de seguridad.

“Este ejercicio de rendición de cuentas refleja nuestro compromiso con la transparencia y con los bolivarenses. Seguiremos trabajando de la mano con la comunidad para consolidar territorios más seguros, donde la convivencia y el respeto por la vida sean pilares fundamentales”. Señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.

De acuerdo con lo manifestado por el comandante, para el año 2026 la institución continuará fortaleciendo sus capacidades bajo el enfoque de Seguridad, Dignidad y Democracia, con el objetivo de mejorar la respuesta frente a los desafíos en materia de orden público y convivencia ciudadana.

Por su parte, un líder comunitario presente en la audiencia, José Manuel Pérez, resaltó la importancia del espacio: “Estos escenarios permiten que la comunidad sea escuchada. Valoramos el trabajo de la Policía, pero también es clave que se sigan atendiendo nuestras necesidades en los territorios”.

La actividad fue transmitida a través de redes sociales, permitiendo un acceso abierto a los ciudadanos. Entretanto, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes orientadas a garantizar la seguridad, la convivencia y el bienestar de los habitantes del departamento.