Repetto: “Vamos a seguir peleando por meternos a los ocho”

Pablo Repetto elogió el trabajo táctico y de concentración de Independiente Santa Fe en el triunfo ante el Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini de donde se llevó tres puntos.

“Vamos a seguir peleando por el objetivo que es meternos a los ocho”, dijo el entrenador que espera mantener el nivel presentado ante el equipo de Leonel Álvarez.

Análisis del partido: “Creo que hicimos muy buenos primeros 30 minutos, generamos más situaciones que el rival y bueno, en esa jugada del ejecutante, un gol de esos que se ven pocas veces, un remate de media distancia. Pudieron haber empatado por otra vía, y en el segundo tiempo sabíamos que podíamos estar ordenados y retomar lo del primer tiempo, se da el gol y ahí tuvimos la tranquilidad de trabajar el partido y estuvimos más cerca del tercero. Terminamos un poco recostados a nuestro arco y esos fueron los motivos del triunfo ante un buen equipo”.

El rival: “Sabíamos la fortaleza de Bucaramanga, un equipo que ha hecho muy bien las cosas, que tiene muy buen entrenador, la idea era neutralizar sus virtudes, a jugadores como Sambueza y Pons y había que tratar de que la pelota no les llegara a ellos. Controlamos bien, nos inquietaron, pero en líneas generales minimizamos eso”.

Proceso: “No es fácil porque empezó el año y ganamos la Superliga y tuvimos que jugar rápido y se van sumando jugadores, Lobera, Puerta, están en acondicionamiento físico y así fue partido tras otro. Los resultados no fueron los esperados, pero así mismo el haber ganado ese título nos pudo jugar un poco en contra. Importante hoy tener un presente que nos ilusiona, es la primera vez que tenemos dos victorias así, ante dos grandes equipos. Nos vamos recuperando y puedo contar con todos para instancias importantes que vienen ahora”.

Mejor partido de 2026: “Está entre los mejores, sí. Hemos hecho buenos partidos. Se valora más por el rival, teníamos muy buen equipo y si no ganábamos se nos iba a complicar un poco y por eso se valora más”.

Aspectos que corrigieron: “En el momento que ellos estaban mejor no nos desordenamos, mantuvimos la calma y llegó el segundo gol y en los últimos 20 minutos lo cambiamos, lo del partido anterior nos sirvió para no pasar zozobras. Hicimos un muy buen final de partido sobretodo en la defensa”.